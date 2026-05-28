La Cgil ha richiesto con urgenza il rinnovo immediato del Protocollo caldo, sottoscritto in passato, e la sua piena attuazione. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenzia la necessità di tutelare i lavoratori. La sigla sindacale insiste sull’importanza di aggiornare l’accordo senza ulteriori ritardi, sottolineando la priorità di garantire misure di sicurezza e tutela per i dipendenti.

La Cgil chiede l’immediato rinnovo e la piena operatività del Protocollo caldo sottoscritto lo scorso anno in prefettura tra sindacati, Inail, Psal, associazioni datoriali e Autorità di sistema portuale, alla luce dell’ondata di caldo che ha travolto lo Stivale, in forte anticipo e delle previsioni che indicano un’estate particolarmente torrida. Il segretario generale della Cgil spezzina, Luca Comiti, ha già chiesto unitariamente a Cisl e Uil al prefetto, Andrea Contadori, di accelerare il percorso per il rinnovo dell’intesa, affinché le misure di prevenzione possano essere rese operative da subito. "Non possiamo permetterci di arrivare impreparati davanti a fenomeni climatici estremi che ormai sono strutturali – dichiara Comiti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protocollo a tutela dei lavoratori: "Urgente rinnovare l’accordo"

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