Il 7 luglio è iniziata la campagna abbonamenti dell’AC Milan per la stagione 2026-27, con prezzi invariati rispetto all’anno precedente. La vendita si svolge in quattro fasi e l’obiettivo dichiarato è arrivare a 35 mila tessere sottoscritte. La proposta commerciale ha diviso i tifosi, che attendono di vedere se si raggiungeranno le 35 mila sottoscrizioni previste.

il 7 Luglio ha aperto ufficialmente la nuova campagna abbonamenti dell’aC Milan per la stagione 202627. Stessi prezzi dello scorso anno, quattro fasi di vendita e un solo grande obiettivo: raggiungere i 35 mila abbonati. Intanto il dibattito tra i tifosi rimane acceso tra chi invoca un boicottaggio e chi invece, Curva Sud compresa, ha già scelto di rinnovare il proprio posto allo stadio. Campagna abbonamenti 202627 tra continuità e dissenso. La campagna abbonamenti del Milan è ufficialmente iniziata. Dopo settimane di rumors che lasciavano presagire un possibile aumento dei prezzi, il club rossonero ha preso una strada piuttosto inaspettata:... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Abbonamenti Milan, prezzi invariati e obiettivo 35 mila tessere: il popolo rossonero si divide

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