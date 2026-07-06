Da oggi sono disponibili gli abbonamenti stagionali per il Milan, con prezzi invariati rispetto alla stagione precedente. L’obiettivo è raggiungere 35.000 tessere vendute. La campagna di vendita è accompagnata da una clip musicale con una canzone interpretata da Ornella Vanoni, milanese e tifosa del club. Le tariffe sono state confermate e rimangono le stesse degli anni passati. La vendita degli abbonamenti proseguirà fino a esaurimento, senza variazioni sui costi.

La canzone che accompagna la clip non è soltanto una questione di interprete - Ornella Vanoni è stata milanese e milanista -, ma anche di parole: il Milan, per il video di presentazione della nuova campagna abbonamenti, ha scelto "L'appuntamento", celebre pezzo da cui ha estrapolato in particolare due passaggi: "Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già" e "Amore fai presto che non resisto". In pratica: un mea culpa (ci sta tutto) e un invito a ritrovarsi. La campagna 2026-27 scatta così, e lo fa dalle ore 10 di martedì 7 luglio. La notizia più importante? Per il secondo anno consecutivo i prezzi restano invariati. Lo scopo è evidentemente mantenere l'ottimo indice di riempimento del Meazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Milan, abbonamenti al via: prezzi invariati. Obiettivo 35 mila tessere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, al via la campagna Abbonamenti: obiettivo superare le 40 mila tessereÈ iniziata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 della Roma, con l’obiettivo di superare le 40 mila tessere vendute.

Union Brescia, parte la campagna abbonamenti 26/27: prezzi invariati rispetto allo scorso annoL’Union Brescia ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, mantenendo invariati i prezzi rispetto all’anno precedente.

Temi più discussi: Dall'Inter alla Juve cambiano le regole sulla prelazione per gli abbonamenti. Un tifoso a Open: Così rischio di non potermi sedere con mio padre; Savoia: al via la campagna abbonamenti nel ricordo di Salvatore Bottazzo; Al via gli abbonamenti, ecco quando.; Napoli, nuovo allenatore Allegri: tre anni di contratto per puntare in alto.

Il video di promozione per la Campagna Abbonamenti del #Milan 2026/27 al via da domani martedì #7luglio x.com

Milan, via alla campagna abbonamenti: i prezzi, due nuove formule e occhio ai Milan ClubIl Milan lancia ufficialmente la sua nuova campagna abbonamenti con alcune importanti novità per la stagione 2026/2027. msn.com

Milan, abbonamenti al via: prezzi invariati. Obiettivo 35 mila tessereIl 7 luglio scatta la campagna '26-27: per la prima volta previste due diverse formule (Classic e Plus). La vendita libera parte il 30 luglio ... msn.com

Le proteste dei tifosi del AC Milan sono arrivate ovunque: da Milano a Imola, passando per Roma, Napoli e persino all'estero, a Londra, Amsterdam e oltre. reddit