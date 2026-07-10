A1 Chiusure notturne del tratto Incisa Reggello-Valdarno

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le notti tra lunedì 13 e mercoledì 15 luglio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in entrambe le direzioni. La chiusura è prevista per permettere interventi di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. La gestione del traffico sarà modificata durante queste fasce orarie, con possibili ripercussioni sui flussi di veicoli lungo il percorso.

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Arezzo, 10 luglio 2026 – Nuovi disagi programmati per gli automobilisti lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Per consentire interventi di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, il tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni nelle notti tra lunedì 13 e mercoledì 15 luglio. La prima interruzione scatterà dalle ore 22 di lunedì 13 luglio fino alle ore 5 di martedì 14 luglio e interesserà il tratto Incisa Reggello-Valdarno in direzione Roma. Durante la chiusura, per chi dovrà effettuare spostamenti di breve percorrenza, sarà prevista l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello. Gli automobilisti potranno quindi seguire le indicazioni per Figline Valdarno, percorrere la SS69 San Giovanni-Montevarchi e rientrare in autostrada attraverso il casello di Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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