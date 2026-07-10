A Wimbledon oltre al tennis c' è un' altra certezza | gli orologi

A Wimbledon, gli orologi sportivi sono tra i più venduti. La vendita di orologi ufficiali del torneo ha registrato un aumento del 20% rispetto all’anno scorso. Le aziende che producono questi modelli hanno annunciato un incremento nelle richieste di acquisto. Gli orologi, spesso con il logo del torneo e numeri speciali, sono disponibili nei negozi ufficiali e online. La domanda si concentra soprattutto nei giorni delle finali, con picchi nelle ore immediatamente successive.

Negli orologi esiste una categoria che potremmo definire, senza troppo esitazioni, “quelli di Wimbledon ”. Nel senso che da qualche stagione a questa parte il torneo più elegante per antonomasia del calendario tennistico è diventato anche una delle vetrine più autorevoli dell'alta orologeria, dove al polso di campioni, attori e ospiti illustri compaiono alcuni dei segnatempo più iconici e desiderati del momento. Ci sono modelli che raccontano una storia, altri che hanno accompagnato le imprese di leggende dello sport e referenze diventate autentici simboli di stile. Poi ci sono le novità, gli esemplari inediti e quei dettagli che sfuggono a uno sguardo distratto, ma fanno la differenza agli occhi di chi ama davvero gli orologi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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