Firenze, 10 luglio 2026 – La rassegna culturale Villa Vittoria Cultura, ideata da Giovanni Fittante, ospita il 15 luglio alle ore 18.30 la presentazione del libro 'La tempesta imperfetta', realizzata da Mirco Dinamo Rufilli, attuale presidente del Quartiere 1. Il libro è pubblicato da Mauro Pagliai Editore: l'ingresso, da viale Filippo Strozzi 2, è libero. Dialogherà con l'autore e con Giovanni Fittante, anche l'attore e regista Andrea Bruno Savelli. Si legge nella trama. “Signor Rufilli, purtroppo non ho belle notizie”. Queste sette, semplici parole, pronunciate da un medico, rappresentano il primo incontro con la tempesta, quel male che per l’autore rappresenta una sfida imprevista e totalizzante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Villa Vittoria il 15 luglio la presentazione del libro di Mirco Dinamo Rufilli

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