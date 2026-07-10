Sarà Gianni Letta, tra le figure più autorevoli della storia istituzionale italiana, a ricevere il Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia 2026. La cerimonia si svolgerà sabato 11 luglio, alle ore 11, nel Teatro San Francesco di Pescina, in Abruzzo, nell’ambito della terza edizione di un riconoscimento che, anno dopo anno, si sta affermando come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ai valori del dialogo, della mediazione e del servizio alle istituzioni. La scelta di assegnare il Premio a Letta è stata deliberata dalla Giuria in considerazione del ruolo svolto in oltre cinquant’anni di vita pubblica, durante i quali ha rappresentato un punto di riferimento per il dialogo istituzionale, la mediazione politica e la promozione dell’interesse generale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Gianni Letta il premio “Mazzarino” per la diplomazia. Ospite il professor Saviano, storico dei Grimaldi

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