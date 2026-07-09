Le temperature elevate a Firenze hanno portato all'apertura delle Case di Comunità, spazi dove le persone possono cercare sollievo dal caldo. Quattro luoghi sono stati predisposti come punti di ristoro e assistenza durante l’ondata di calore. La riapertura di queste strutture mira a offrire un luogo fresco e sicuro, in risposta alle condizioni climatiche attuali. L’obiettivo è fornire supporto, soprattutto a chi ha bisogno di protezione durante le giornate più calde.

Le condizioni climatiche di questi giorni richiamano l'attenzione sulla necessità di promuovere informazioni e iniziative dedicate alla prevenzione. Con il nuovo bollino rosso per il caldo scattato oggi a Firenze, Regione Toscana, Asl Toscana centro e Comune hanno attivato ulteriori misure di assistenza a tutela della salute pubblica, mettendo a disposizione alcune Case della Comunità per offrire sollievo alla popolazione e ridurre i rischi associati alle ondate di calore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: 4 luoghi freschi per ripararsi dall’ondata di calore. Aperte le Case di Comunità

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