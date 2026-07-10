A Capocotta arriva il Tartabeach Tour | il programma completo dell’evento

A Capocotta si svolge il “Tartabeach Tour”, un evento dedicato alla tutela del mare e delle tartarughe marine, in particolare della Caretta caretta. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico di tutte le età sull'importanza di proteggere gli habitat marini più vulnerabili. La manifestazione si svolge il 10 luglio 2026 e prevede attività e programmi informativi rivolti ai partecipanti.

Ostia, 10 luglio 2026 – Sensibilizzare grandi e piccini alla tutela del nostro mare e dei suoi abitanti più fragili, a partire dalla tartaruga marina Caretta caretta. È questo l’obiettivo della tappa speciale del Tartabeach Tour che approderà mercoledì 15 luglio sulla spiaggia di Capocotta (Roma), presso “Mediterranea” (Via Litoranea Km 8). L’evento, completamente gratuito e aperto a persone di tutte le età, è curato e organizzato dal Circolo Legambiente Litorale Romano APS. La giornata inizierà alle ore 10.30 con un ricco programma volto a far scoprire l’affascinante mondo delle tartarughe marine attraverso il gioco e l’attivismo scientifico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Social Tour 2026 a Guidonia Montecelio, il programma completoDal 22 al 24 maggio, Guidonia Montecelio ospiterà la terza edizione del Social Tour, un festival che prevede tre giorni di eventi incentrati su...

Civ Racing Night, il programma dell'evento a Misano più atteso dell'annoLa sesta edizione della Civ Racing Night si svolgerà al circuito Marco Simoncelli di Misano tra il 25 e il 26 luglio.