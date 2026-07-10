9 Luglio 2026 – Primi sondaggi danno persa anche la Camera per Trump
Un recente sondaggio mostra che, in vista delle elezioni di medio termine previste per il 2026, il presidente degli Stati Uniti potrebbe perdere il controllo della Camera dei Rappresentanti, che potrebbe passare ai democratici. I risultati indicano un possibile cambio di maggioranza, con i democratici in vantaggio rispetto ai repubblicani. La pubblicazione dei dati si basa su un campione rappresentativo degli elettori e si riferisce alle intenzioni di voto per le imminenti consultazioni.
Un nuovo sondaggio indica che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ritrovarsi di fronte una Camera in mano ai democratici dopo le elezioni di medio termine. Un’installazione militare nei pressi della città di Bushehr, nel sud dell’Iran e dove si trova l’unica centrale nucleare iraniana attualmente operativa, è stata colpita da un attacco. Sulla produzione di missili Patriot in Ucraina sono ancora necessari accordi sugli “aspetti tecnici”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le autorità siriane hanno annunciato di aver arrestato la cellula ritenuta responsabile degli attentati avvenuti martedì a Damasco. La segreteria generale dell’Onu ha lanciato un nuovo allarme legato alle violenze tra gang che stanno devastando Haiti e che stanno moltiplicando i disagi e lo sradicamento delle comunità. 🔗 Leggi su Api.follow.it
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REFERENDUM GIUSTIZIA. SONDAGGIO POLITICO EMG DEL 25 FEBBRAIO 2026
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