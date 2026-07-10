9 Luglio 2026 – Primi sondaggi danno persa anche la Camera per Trump

Un nuovo sondaggio indica che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ritrovarsi di fronte una Camera in mano ai democratici dopo le elezioni di medio termine. Un’installazione militare nei pressi della città di Bushehr, nel sud dell’Iran e dove si trova l’unica centrale nucleare iraniana attualmente operativa, è stata colpita da un attacco. Sulla produzione di missili Patriot in Ucraina sono ancora necessari accordi sugli “aspetti tecnici”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le autorità siriane hanno annunciato di aver arrestato la cellula ritenuta responsabile degli attentati avvenuti martedì a Damasco. La segreteria generale dell’Onu ha lanciato un nuovo allarme legato alle violenze tra gang che stanno devastando Haiti e che stanno moltiplicando i disagi e lo sradicamento delle comunità. 🔗 Leggi su Api.follow.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REFERENDUM GIUSTIZIA. SONDAGGIO POLITICO EMG DEL 25 FEBBRAIO 2026

Notizie e thread social correlati

Sangiuliano: “Trump è in grande difficoltà perché è consapevole che la guerra con l’Iran l’ha persa”Gennaro Sangiuliano afferma che Donald Trump si trova in difficoltà perché ritiene di aver perso la guerra con l’Iran.

Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato al 7 Luglio]Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2026/28 sono state aggiornate al 7 luglio.

Temi più discussi: BIGLIETTI IN VENDITA PER CELTIC-MILAN, PRIMO TEST INTERNAZIONALE DEI ROSSONERI; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 9 luglio 2026; Rassegna Stampa assicurativa 9 luglio 2026; Buccinasco, approvate le graduatorie provvisorie degli alloggi SAP.

Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 9 luglio 2026. ?? casi (età media ??) e ?? morti!! UN NUMERO A MIO GIUDIZIO POCO CREDIBILE DI CASI E UNA GIORNATA SENZA MORTI! NON CI SONO I DATI DI OGGI!! @RegioneER ci spieghi anche, e non solo p x.com

Formula 1, il punto di giovedì 9 luglio 2026: debutti spagnoli reddit

Stasera in TV: film da vedere giovedì 9 luglio, in prima serataStasera in TV, Giovedì 9 Luglio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... msn.com

Eventi a Napoli oggi, 9 luglio 2026: cosa fare in cittàIl 9 luglio 2026 è una data che resterà nella storia della musica latina in Italia. Per la prima volta, Romeo Santos e Prince Royce — i due giganti della bachata mondiale — condividono lo stesso palco ... napolike.it