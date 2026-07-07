Graduatorie ad esaurimento 2026 28 | ecco i primi elenchi Aggiornato al 7 Luglio

Da scuolalink.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628 sono state aggiornate al 7 luglio. I primi elenchi sono stati pubblicati, rappresentando un passo importante per le future assunzioni a tempo indeterminato. Questi elenchi determinano l’assegnazione del 50% dei posti disponibili e influenzano la continuità delle attività didattiche e le supplenze dei docenti.

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L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 20262028 segna un passaggio cruciale per le future immissioni in ruolo. Questi elenchi, determinanti per l'assegnazione del 50% dei posti stabili disponibili, incidono direttamente sulla continuità didattica e sulla gestione delle supplenze docenti.Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie ad esaurimentoÈ ufficialmente iniziata la diffusione dei nuovi elenchi per il periodo 20262028. Queste liste risultano fondamentali per due aspetti principali della gestione scolastica:L’assegnazione del 50% dei contratti a tempo indeterminato.Il conferimento degli incarichi di sostituzione annuale o temporanea. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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