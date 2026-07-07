Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628 sono state aggiornate al 7 luglio. I primi elenchi sono stati pubblicati, rappresentando un passo importante per le future assunzioni a tempo indeterminato. Questi elenchi determinano l’assegnazione del 50% dei posti disponibili e influenzano la continuità delle attività didattiche e le supplenze dei docenti.

L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 20262028 segna un passaggio cruciale per le future immissioni in ruolo. Questi elenchi, determinanti per l'assegnazione del 50% dei posti stabili disponibili, incidono direttamente sulla continuità didattica e sulla gestione delle supplenze docenti.Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie ad esaurimentoÈ ufficialmente iniziata la diffusione dei nuovi elenchi per il periodo 20262028. Queste liste risultano fondamentali per due aspetti principali della gestione scolastica:L’assegnazione del 50% dei contratti a tempo indeterminato.Il conferimento degli incarichi di sostituzione annuale o temporanea. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato al 7 Luglio]

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026-2028, slitta a marzo l'aggiornamento: le info utili

Notizie e thread social correlati

Graduatorie Concorso docenti PNRR3 infanzia e Primaria: ecco gli elenchi [Aggiornato al 1° Luglio]Le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per infanzia e primaria sono state pubblicate e aggiornate al 1° luglio.

Graduatorie Concorso docenti PNRR3 infanzia e Primaria: ecco gli elenchi [Aggiornato al 3 Luglio]Gli elenchi delle graduatorie del concorso docenti PNRR3 per infanzia e primaria sono stati aggiornati al 3 luglio.

Temi più discussi: AFAM: pubblicate le graduatorie nazionali aggiornate al 2 luglio 2026; Scioglimento della riserva per elenchi sostegno e GaE; Immissioni in ruolo 2026/27, cosa succede se si rifiuta la nomina? Effetti e conseguenze in base alle graduatorie in cui si è inseriti; Il reclutamento dei docenti per l’a.s. 2026/2027: cosa c’è da sapere.

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2026 – 2027Il 26 giugno si è tenuto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per l’informativa sulle immissioni in ruolo e sulle nomine finalizzate al ruolo per il ... rietinvetrina.it

Immissioni in ruolo 2026: il cronoprogramma delle operazioniIl Ministero dell’Istruzione ha reso note procedure e tempistiche per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027. flcgil.it