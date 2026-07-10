61 mila euro all’anno per fare i video a Carlo e Camilla | il Re cerca un videomaker professionista per i contenuti social ecco come candidarsi e le competenze richieste

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Re offre circa 61 mila euro all’anno per un videomaker che si occupi di documentare quotidianamente i suoi impegni ufficiali e privati. La posizione prevede la realizzazione di contenuti video e fotografici, dalla ripresa al montaggio. La candidatura richiede competenze specifiche nel settore della produzione audiovisiva e l’abilità di seguire il sovrano in diverse occasioni, sia formali che informali.

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Un compenso annuo di 52 mila sterline, corrispondenti a circa 61 mila euro, per seguire quotidianamente il Re e la Regina sia negli impegni ufficiali sia nei momenti più informali, curando l’intero processo di produzione video e fotografica, dalle riprese fino al montaggio digitale. È questo il trattamento economico abbinato alla lista delle mansioni richieste nell’ultimo bando di concorso pubblicato da Buckingham Palace. Il sovrano britannico è infatti alla ricerca di un videomaker professionista a tempo pieno, una figura strategica inserita nell’organico reale con il compito specifico di curare e modernizzare la narrazione della Corona sulle principali piattaforme social, come Instagram, X e YouTube. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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