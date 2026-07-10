La Cassazione ha condannato il sindacalista accusato di violenza sessuale, stabilendo che il fatto di aver reagito dopo 30 secondi non escludeva l’accusa. In precedenza, l’uomo era stato assolto due volte perché si riteneva che la donna avesse avuto tempo di opporsi. La sentenza ha invece riconosciuto che un breve lasso di tempo non è sufficiente a dimostrare che non si sia trattato di violenza.

Dopo le due assoluzione in primo e secondo grado, la Cassazione ha stabilito che il «ritardo nella reazione» della vittima non esclude la violenza sessuale. Con questa motivazione la Corte, nella sentenza depositata il 16 giugno 2025, ha accolto il ricorso del procuratore generale di Milano contro l’assoluzione di un ex sindacalista, già imputato per violenza sessuale ai danni di una hostess. Una pronuncia destinata a lasciare il segno, perché afferma in modo netto che «il ritardo nella reazione della vittima nella manifestazione del dissenso è irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale». Il ricorso del procuratore... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «30 secondi» per dire no, condannato il sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess: era stato assolto due volte perché la donna avrebbe avuto tempo di opporsi

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visto che ho visto uno sveglione dire leclerc ha creato il distacco grazie alla safety no, charles stava già a 21 secondi, con la safety è arrivato a 30, TRENTA x.com

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