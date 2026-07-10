È stato reso noto il calendario della III edizione del master Mnemosine, che prevede un percorso da 30 CFU ai sensi dell’articolo 13. Le lezioni inizieranno il 1° settembre 2026 e si svolgeranno sia in modalità infrasettimanale sia nel fine settimana. Gli esami finali sono programmati per l’autunno, senza date ancora ufficializzate. La pubblicazione del calendario conferma le modalità di frequenza e le tempistiche del percorso formativo.

Master Mnemosine ha pubblicato il calendario della III edizione dei percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13. Le lezioni prenderanno il via il 1° settembre 2026, con doppia modalità di frequenza – infrasettimanale e weekend – mentre gli esami finali si svolgeranno nel corso dell’autunno. Sono già aperte le iscrizioni ai percorsi. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla III edizione dei percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 di Master Mnemosine. Contestualmente è stato pubblicato il calendario ufficiale delle lezioni, che prevede l’inizio delle attività il 1° settembre 2026, mentre l’esame finale di abilitazione si svolgerà nel corso dell’autunno 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Si parla di: 30 CFU ex art. 13 Master Mnemosine: pubblicato il calendario della III edizione. Lezioni dal 1° settembre, esame finale in autunno.

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