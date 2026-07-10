Il 10 luglio 1487 si tenne a Firenze un processo contro il pittore noto come il Perugino, chiamato anche “divin pittore”. La sessione giudiziaria si svolse in un contesto storico in cui artisti e cittadini erano coinvolti in procedimenti legali, anche per questioni di natura criminale. L’evento è ricordato come uno dei pochi casi in cui un artista di alto livello si trovò a comparire davanti a un tribunale. La causa non è stata dettagliata, né si conoscono le accuse precise.

Firenze, 10 luglio 2027 – Era il 10 luglio del 1487 quando a Firenze venne celebrato un processo davvero particolare, visto a che sedere nel banco degli imputati era finito il cosiddetto “ divin pittore”, Pietro Vannucci, detto il Perugino. Nonostante dipingesse magistralmente dolci e soavi Madonne, in realtà l’artista aveva un carattere iracondo e vendicativo, che quella notte sfociò in un atto criminale. Tornato a Firenze, si scontra con un suo conterraneo, rivale in amore di una donna di cui il Perugino era innamorato, e dunque suo nemico. Decide di attenderlo in piena notte lungo una stradina del quartiere di San Pietro Maggiore, insieme al pittore Aulista D’Angelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 10 luglio 1487, Perugino criminale: quando il ‘divin pittore’ andò a processo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sagre luglio 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra gnocchi, pesche e pizzoccheriIn Lombardia si terranno dieci sagre tra luglio e agosto 2026, con eventi dedicati a piatti tradizionali come gnocchi ripieni, pizzoccheri...

Garlasco, Lovati a processo: "Non volevo diffamare i Giarda, Stasi? Innocente, mentì per coprire organizzazione criminale"Un ex avvocato, coinvolto in un procedimento legale, ha affermato di non aver avuto l’intenzione di diffamare lo studio di un avvocato.