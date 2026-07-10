10 07 – Spionaggio tensione tra Italia e Russia – Pier Silvio Berlusconi a tutto campo – Calciomercato Juve stringe per Martinez

L’Italia ha deciso di espellere due addetti militari dall’ambasciata russa, ritenuti coinvolti in attività di spionaggio secondo un’inchiesta della Procura di Roma. La misura è stata adottata in risposta alle attività sospette emerse nel corso delle indagini. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo concreto nelle relazioni tra i due Paesi. Non sono stati forniti altri dettagli sui soggetti coinvolti o sulle specifiche attività contestate.

Spionaggio: l’Italia espelle due addetti militari dall’ambasciata della Federazione Russa, ritenuti responsabili delle attività emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. Tajani: “Grave e inaccettabile ingerenza”. L’ambasciatore Paramonov replica: “L’Italia non ha leader del calibro di Putin e Lavrov”. Mosca annuncia misure di ritorsione. Pier Silvio Berlusconi a tutto campo, difende Meloni e “apre” a Mentana e Amadeus. La Fiorentina piazza il colpo Atta dall’Udinese, la Juve in pressing sul “Dibu” Martinez dopo lo “sconto” dell’Aston Villa. Questo articolo 1007 – Spionaggio, tensione tra Italia e Russia – Pier Silvio Berlusconi a tutto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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