Un concerto di Zucchero si è tenuto allo stadio Adriatico di Pescara, trasformando l’evento in un grande spettacolo. La performance ha visto una band internazionale e un sound curato nei dettagli. L’artista è noto per la qualità delle sue esibizioni dal vivo, caratterizzate da un audio pulito e da musicisti che lo accompagnano da anni. L’evento ha attirato un vasto pubblico, confermando la popolarità dell’artista e la sua capacità di coinvolgere gli spettatori.

Sono tornato a vedere uno spettacolo di Zucchero configurato come grande evento. È successo a Pescara, allo stadio Adriatico. Non vi parlerò di quello che sapete, della musica perfetta, del suono pulitissimo e curatissimo dei suoi live, della band pazzesca fatta di musicisti che vengono dal mondo intero, molti dei quali lo seguono sin dall’inizio. Queste cose le sapete, Zucchero è una garanzia per repertorio, dinamiche musicali, senso dello spettacolo e poetica dei brani. No, in questo pezzo dirò molto di più. Dirò perché nel suo caso la dimensione del grande evento e lo spazio enorme di uno stadio vanno in una direzione diametralmente opposta alla standardizzazione culturale e musicale che oggi ricerca il sistema in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zucchero è l’esempio concreto di cosa voglia dire fare un concerto. L’ho visto a Pescara

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