Un politico statunitense ha dichiarato di essere l’unico americano in grado di parlare di calcio. La sua opinione deriva dal fatto che il presidente degli Stati Uniti, che ha giocato a calcio in gioventù, sembra considerare questo sport inferiore rispetto al football americano. La discussione sul fuorigioco è stata menzionata come esempio di argomento che il presidente potrebbe dover comprendere meglio.

In questi giorni ci chiediamo se non sia necessario spiegare il fuorigioco a Trump. Sì, il presidente Usa ha giocato un po' a calcio quando era giovane, lo sappiamo, ma la sensazione è che lo consideri uno sport un po' minore, cugino sfortunato del ben più regale football americano. E risuonano ancora nelle nostre orecchie le risatine imbarazzate dei presenti quando Trump, incontrando l'Inter Miami alla Casa Bianca, ha raccontato di aver visto giocare Pelé definendolo “pretty good” (e no, non sembrava ironico). Il tycoon ha anche la nomea di portare una certa sfortuna in ambito sportivo: si parlava di Trump curse ben prima della sonora sconfitta nel Mondiale (i Knicks hanno perso un'unica partita durante le finali Nba ed è stata quella alla quale era presente Trump). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zohran Mamdani è l'unico americano che sa parlare di calcio

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Socialist NYC Mayor Zohran Mamdani BLOCKS Americans From 250th Birthday Celebration in Times Square

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