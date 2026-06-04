A$AP Rocky ha annunciato di voler concorrere alla carica di sindaco di New York e si è detto disposto a sfidare in una battaglia rap l’attuale candidato, Zohran Mamdani, che ha un passato nel mondo della musica. Mamdani ha risposto con un messaggio in cui ha ribadito la propria posizione senza commentare ulteriormente l’annuncio dell’artista. La proposta di sfida rap ha attirato l’attenzione sui social.

A$AP Rocky ha espresso l’intenzione di candidarsi a sindaco di New York e si è persino detto disponibile a una sfida rap con l’attuale primo cittadino, Zohran Mamdani, che in passato si è cimentato in quel genere musicale. Il cantante, autoproclamatosi uomo del Rinascimento moderno, crede di essere adatto a ricoprire una carica pubblica. «Certamente», ha risposto quando gli è stato chiesto se la politica potesse far parte del suo futuro. «Penso di sì, ci sono molte questioni politiche da affrontare, molti cambiamenti da apportare. Credo che farei davvero bene perché sono una persona che sta dalla parte del popolo. Sono qui per fare qualcosa, per svolgere un’opera umanitaria per la città da cui provengo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zohran Mamdani “risponde” ad A$AP Rocky, che vuole candidarsi a sindaco di New York

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