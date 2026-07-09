Zelensky a Trump | Andare a Mosca per negoziati? È pericoloso ci sono molti droni ucraini

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un vertice a Ankara tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente ucraino, quest'ultimo ha affermato che andare a Mosca per negoziati sarebbe pericoloso a causa della presenza di numerosi droni ucraini. Il presidente degli Stati Uniti ha riferito che il leader russo desidera incontrare il presidente ucraino a Mosca, ma lui ha risposto che questa richiesta è difficile da realizzare.

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