Durante un vertice a Ankara tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente ucraino, quest'ultimo ha affermato che andare a Mosca per negoziati sarebbe pericoloso a causa della presenza di numerosi droni ucraini. Il presidente degli Stati Uniti ha riferito che il leader russo desidera incontrare il presidente ucraino a Mosca, ma lui ha risposto che questa richiesta è difficile da realizzare.

(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 Durante il bilaterale al vertice nato di Ankara tra Trump e Zelensky, il Presidente Usa ha riferito: "Vladimir Putin vuole incontrare Volodymyr Zelensky a Mosca, gli ho detto che è difficile". A quel punto, Zelensky ha ironizzato: "Se accetterei di andare a Mosca? È pericoloso, ci sono molti droni ucraini da quelle parti". WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev "Valentina Clemente e Fred De Palma Presentano 'Saoco!' e Discutono l'Evoluzione di Bad Bunny e il Reggaeton in Italia" Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), 'La pensione contributiva va corretta con un aiuto solidaristico' Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Zelensky a Trump: Andare a Mosca per negoziati È pericoloso, ci sono molti droni ucraini

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