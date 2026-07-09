Zelensky dice che sarebbe difficile negoziare a Mosca perché ci sono molti droni ucraini

Mercoledì, il presidente ucraino ha affermato che sarebbe difficile negoziare a Mosca a causa del numero di droni ucraini utilizzati. La dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda di un ex presidente statunitense, durante un evento della Nato in Turchia, in cui gli è stato chiesto se fosse disposto a incontrare il leader russo a Mosca per colloqui di pace. Zelensky ha espresso cautela riguardo a un possibile incontro.

Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto in maniera molto sottile a una domanda di quello statunitense Donald Trump, che durante l’incontro della Nato ad Ankara, in Turchia, gli aveva chiesto se fosse disposto a incontrare Vladimir Putin a Mosca per avviare dei colloqui di pace. «È difficile», ha risposto Zelensky, aggiungendo che da quelle parti «ci sono molti droni ucraini». «È pericoloso andarci!», ha detto, suscitando le risate dei giornalisti presenti. La battuta si spiega con il fatto che, nel suo secondo mandato, Trump ha esortato in più occasioni Zelensky a scendere a patti con Putin, a volte in maniera aggressiva e umiliante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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