Zeballos dice sì al Napoli ma l' ostacolo per gli azzurri è sempre lo stesso

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Exequiel Zeballos sui termini personali, ma il trasferimento non è ancora definitivo. Il club deve prima cedere alcuni giocatori dalla rosa prima di poter completare l’acquisto. La trattativa resta in stand-by, con il trasferimento che può essere finalizzato solo dopo aver risolto questa questione. La società ha bloccato il giocatore argentino in attesa di sviluppi sulle cessioni necessarie.

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il talento argentino. La fumata bianca per il trasferimento estivo resta però congelata poiché la società partenopea deve prima sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Il classe 2002 è attualmente finito ai margini del Boca Juniors, che ha deciso di escluderlo ufficialmente dalle attività del gruppo principale. La scelta degli Xeneizes è legata al mancato rinnovo del contratto, la cui scadenza naturale è fissata per il prossimo dicembre., Il Napoli però non ha ancora fatto partire la trattativa ufficiale perché prima vorrebbe piazzare qualche esubero di quella zona di campo, come per esempio Noa Lang. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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