Lamine Yamal ha dichiarato di sentirsi bene e di essere pronto per la sua grande partita, che si gioca oggi contro il Belgio in un quarto di finale del Mondiale. Il giovane attaccante del Barcellona, 18 anni, ha detto di accettare le critiche, ma di aspettarsi silenzio se la sua squadra vince. La sua ultima partita con la nazionale potrebbe arrivare in questa occasione.

“Sto bene, e la mia grande partita sta per arrivare” dice Lamine Yamal al Mundo Deportivo. Oggi il giorno è altamente propizio: col Belgio un quarto di finale del Mondiale, e anche l’ultima partita del crack del Barcellona da 18enne. Lunedì prossimo l’adolescente prodigio spegnerà 19 candeline: in serata sapremo se lo farà con i compagni in ritiro a Dallas alla viglia della semifinale o già in vacanza dove gli pare. Due anni fa a Donaueschingen nella Selva Nera bavarese, sede del ritiro della Roja, gli portarono la torta col numero 17, bontà sua, alla vigilia della finale dell’Europeo, giocato da protagonista e vinto poi contro l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal avvisa il Belgio: "Arriva il mio momento. Critiche? Le accetto, ma poi tutti zitti se..."

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Perché Lamine Yamal ha sempre una pelle così problematica

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