Durante la puntata di ieri 20 aprile di ‘La volta buona’, Pino Insegno ha commentato il suo rapporto con i social network. Ha spiegato di aver smesso di usarli, precisando di accettare le critiche motivate ma di non tollerare quelle provenienti da persone che si limitano a scrollare senza conoscere i fatti. Insegno ha anche riferito di aver ricevuto insulti legati alla sua fede calcistica.

Pino Insegno, durante la partecipazione di ieri 20 aprile a ‘La volta buona’, ha parlato del suo rapporto con i social e di cosa pensa degli hater. “Da un po’ di anni li ho tolti, – ha detto il doppiatore e conduttore – ma non perché non ho fiducia nelle persone. Accetto le critiche motivate, ma non dalle persone che entrano nella tua vita scrollando». E ancora: “Mi dicevano laziale di mer*a, sei amico di .Io sono solo che quando appaio in tv la mia storia artistica parla da sola, se mi vuoi bene o no è un tuo diritto, ma non distribuirlo sui social”. Insegno è stato citato dall’amico e collega de La Premiata Ditta, Roberto Ciufoli a “Ciao Maschio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dicevano laziale di mer*a, sei amico di… Non uso più i social. Accetto le critiche motivate, ma non dalle persone che scrollano”: Pino Insegno si sfoga

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