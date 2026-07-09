WWE | La strada per ricostruire la divisione Tag Team passa per l’Australia

Dopo WrestleMania 42, la WWE ha licenziato diversi team di tag, tra cui Motor City Machine Guns, Wyatt Sicks e gli storici New Day. La società ha annunciato un cambiamento radicale nella divisione dedicata ai tag team. Ora, la ricostruzione passa anche attraverso l’Australia, dove sono stati programmati nuovi eventi e incontri per rilanciare questa categoria. La strategia mira a rafforzare la presenza e la competitività dei team di coppia all’interno del roster.

Quando dopo WrestleMania 42 sono stati effettuati diversi licenziamenti come Motor City Machine Guns, Wyatt Sicks e gli storici New Day, la WWE ha poi parlato di una vera e propria rivoluzione nella divisione Tag Team. Fino ad ora questa vociferata rivoluzione non si è manifestata se non con qualche rimescolamento delle carte già in tavola, ma sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi e che la compagnia abbia messo qualcuno nel mirino. La WWE pronta ad ingaggiare nuove risorse? Come ha reso noto Cultaholic che ha riportato la notizia rilasciata in precedenza da Fightful Select, sembra che l’idea generale voglia la WWE pronta ad ingaggiare The Dropouts. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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