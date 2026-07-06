La moglie di Jey Uso ha chiesto il divorzio dopo 12 anni di matrimonio. La richiesta arriva in un momento in cui il wrestler è molto presente nel mondo della WWE, ma la sua vita privata si sta complicando. La coppia ha condiviso molti anni insieme, e ora la separazione è ufficiale. La notizia si aggiunge alle recenti vicende pubbliche dell’atleta.

Una delle figure più in evidenza degli ultimi anni della WWE, Jey Uso, sta attraversando un momento molto delicato e difficile nella sua sfera privata. Nelle ultime ore il noto sito statunitense TMZ (noto per essere stato, ai tempi, il primo a dare notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita Kobe Bryant insieme a sua figlia) è entrato in possesso delle carte depositate presso il tribunale di Los Angeles nelle quali è scritto nero su bianco che Takecia Fatu ha chiesto il divorzio dal marito Joshua Samuel Fatu, a noi noto appunto come Jey Uso. A diffondere la notizia, tra gli altri, è stato Ringside News e lo ha fatto con dovizia di particolari: quella che si prospetta per l’ex Right Hand Man ha tutta l’aria di essere una battaglia legale lunga e sfiancante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuova battaglia extra ring per Jey Uso: la moglie chiede il divorzio dopo 12 anni di matrimonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WWE 2K26 BLUE RANGER vs BLACK RANGER

Notizie e thread social correlati

WWE: Fan in rivolta per l’avanzamento di Jey Uso nel King of the RingDurante l’ultima puntata di SmackDown, Jey Uso ha vinto un match Fatal Four Way contro Royce Keys, Finn Balor e LA Knight, avanzando nel torneo King...

WWE: Jey Uso resiste stacca il pass per le semifinali del King of the RingJey Uso ha ottenuto il pass per le semifinali del torneo King of the Ring vincendo il match principale dell’ultima puntata di SmackDown.