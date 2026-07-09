wimbledon 2026 quattro esordienti in semifinale per un unico grande sogno

La certezza è che ci sarà sicuramente una nuova regina, ma chi saranno le due che si contenderanno il trono? Il torneo di Wimbledon sta per volgere al termine e quella odierna sarà la giornata dedicata alle semifinali femminili. Si parte con la sfida tra Coco Gauff e Karolina Muchova, mentre successivamente si affronteranno Marta Kostyuk e Linda Noskova. Nessuna di queste quattro giocatrici si era spinta così avanti a Wimbledon. Dunque un’occasione davvero straordinaria per ognuna, visto che possono tutte scrivere una pagina di storia. Guardando alle nazioni chiaramente la Cechia sogna un derby in finale, ma è anche la nazione che ha vinto di più negli ultimi anni, visto che sono arrivati i successi di Vondrousova nel 2023 e Krejcikova nel 2024, con la possibilità dunque di un terzo successo in quattro anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Wimbledon 2026 | Day 4 Summary

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