Vw giorno della verità sul piano maxi-esuberi
Oggi Volkswagen presenta al consiglio di sorveglianza il suo piano di ristrutturazione, che prevede almeno 100.000 licenziamenti su oltre 650.000 dipendenti in tutto il mondo. Il progetto include la chiusura di quattro impianti in Germania. Il CEO si confronterà con i membri del consiglio per discutere le misure di ristrutturazione. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.
Per il gruppo Volkswagen è arrivato il giorno della verità. Il ceo Oliver Blume, infatti, si presenterà davanti al consiglio di sorveglianza per scoprire le carte sul suo piano di ristrutturazione lacrime e sangue: almeno 100mila i lavoratori, su un totale globale di oltre 650mila, da mandare a casa e stop a quattro impianti in Germania. Per non parlare delle indiscrezioni sul destino dei due preziosi gioielli italiani Lamborghini e Ducati: possibili cessioni o quotazioni? Per Blume e gli altri vertici del gruppo non sarà una giornata facile: la Bassa Sassonia, azionista di riferimento, si è dichiarata contraria a chiusure di fabbriche, mentre Il sindacato Ig Metall ha indetto una giornata di protesta in tutti gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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