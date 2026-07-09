Vw giorno della verità sul piano maxi-esuberi

Per il gruppo Volkswagen è arrivato il giorno della verità. Il ceo Oliver Blume, infatti, si presenterà davanti al consiglio di sorveglianza per scoprire le carte sul suo piano di ristrutturazione lacrime e sangue: almeno 100mila i lavoratori, su un totale globale di oltre 650mila, da mandare a casa e stop a quattro impianti in Germania. Per non parlare delle indiscrezioni sul destino dei due preziosi gioielli italiani Lamborghini e Ducati: possibili cessioni o quotazioni? Per Blume e gli altri vertici del gruppo non sarà una giornata facile: la Bassa Sassonia, azionista di riferimento, si è dichiarata contraria a chiusure di fabbriche, mentre Il sindacato Ig Metall ha indetto una giornata di protesta in tutti gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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