Jannik Sinner si avvicina alla semifinale di Wimbledon, dove affronterà Novak Djokovic. Nel torneo maschile, Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale da Arthur Fery. Volandri ha commentato che Sinner ha ancora margini di miglioramento per raggiungere il massimo livello.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon, mentre Flavio Cobolli esce nei quarti di finale contro l’idolo di casa Arthur Fery. Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha fotografato, ai microfoni di Sky Sport, il momento dell’italiano e del serbo e ha analizzato la prestazione del giocatore romano. Su Sinner: “Ha bisogno di migliorare ancora un po’ per essere come vorrebbe sentirsi competitivo in una semifinale o in una finale Slam. È in semifinale con grosso margine di miglioramento e non è poco. Arriva a giocarsi questo Wimbledon in modo diverso dal solito uscendo prima del previsto a Parigi e senza giocare alcun torneo sull’erba, superfice su cui del tempo lo devi passare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Volandri: “Sinner ha bisogna di migliorare ancora un po’ per essere al top”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Volandri: “Sinner è stato coraggioso, sarà ancora più forte. Cobolli, Berrettini e Arnaldi hanno un’opportunità”Tre italiani si sfidano oggi negli ottavi di finale del singolare maschile a Parigi.

Sinner, sulla scia del mito Djokovic: a 25 anni ha vinto quanto Nole. E può ancora migliorareJannik Sinner, a 25 anni, ha raggiunto un traguardo importante confrontandosi con il record di Novak Djokovic, avendo vinto lo stesso numero di...

Temi più discussi: Wimbledon, Volandri presenta Sinner-Djokovic: l'intervista a SuperTennis; VIDEO. Volandri: 'Sinner ha ancora ampi margini'; Il parere di Volandri: Cobolli imparerà da questo ko. Sinner al meglio contro Djokovic; L’umbro Ciurnelli allena Sinner a Wimbledon.

Fra Sinner e Cobolli, Filippo Volandri ha fatto il punto sui suoi azzurri a Wimbledon: l'intervista completa è sul nostro canale YouTube youtube.com/watch?v=r-4Cgs… x.com

Volandri: Sinner ha bisogna di migliorare ancora un po’ per essere al topJannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon, mentre Flavio Cobolli esce nei quarti di finale contro l'idolo ... oasport.it

Sinner vince a Roma e avverte: 'Ora bisogna alzare il livello'Jannik Sinner ha inaugurato gli Internazionali d'Italia con una vittoria su Sebastian Ofner al Foro Italico. Il numero uno del mondo è passato al terzo turno, sostenuto dal calore del pubblico romano. it.blastingnews.com