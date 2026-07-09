Il ritorno di Vlahovic a Torino non è legato a motivi sportivi, ma semplicemente al fatto che ha ancora la sua abitazione nella città. Nonostante il contratto con la Juventus sia scaduto la settimana scorsa senza rinnovo, il centravanti continua a risiedere lì. La società bianconera ha quattro trattative aperte per l’acquisto di un nuovo attaccante, ma Vlahovic non è coinvolto in queste negoziazioni.

Un Dusan Vlahovic di ritorno a Torino fa sempre notizia. Anche se, di fatto, la sua casa base non può che essere nella città in cui si è trasferito nel gennaio del 2022 e in cui ancora vive nonostante il contratto di lavoro con la Juventus sia scaduto la scorsa settimana senza alcun rinnovo. Ora l’attaccante serbo si gode le vacanze, resta in continuo contatto con il padre Milos e aspetta che il telefono squilli con l’offerta di un top club. E, tra un viaggio e l’altro, ritorna a pochi chilometri da quell’Allianz Stadium dove ha vissuto alti e bassi nella sua avventura con la Signora. Finora, però, l’unica vera proposta recapitata a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Gazzetta.it - Vlahovic a Torino? Solo perché ha casa. Per il nuovo centravanti la Juve ha 4 trattative aperte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato: Colpi di scena e trattative scottanti!

Notizie e thread social correlati

Di Marzio non ha dubbi: «Vlahovic è il centravanti ideale per Spalletti e la Juve»Nel suo podcast, Francesco Spagnolo Di Marzio ha affermato che Vlahovic rappresenta il centravanti più adatto per la Juventus e l'allenatore...

La Juve ha scelto il suo nuovo centravanti: nome altisonanteLa squadra ha deciso di affidarsi a un nuovo centravanti, un nome noto nel calcio internazionale.

Temi più discussi: Vlahovic, minusvalenza da record: solo due ex bianconeri hanno fatto peggio; Vlahovic è tornato a Torino: Besiktas in stand-by, lui attende una big. E la Juve sullo sfondo...; Vlahovic torna a Torino dopo la permanenza a Istanbul: nessuna risposta sul Besiktas; Calciomercato Juventus: dietrofront Vlahovic, piano alla Yildiz.

Vlahovic torna a Torino …perché ha casaVlahovic torna a Torino durante le vacanze, ma il suo futuro resta incerto. Dusan Vlahovic è tornato a Torino, anche se soltanto per qualche giorno, una presenza che inevitabilmente alimenta le voci s ... tuttojuve.com

Juventus, Vlahovic torna in gioco: Carnevali detta le condizioni per il ritornoIl dialogo tra Dusan Vlahovic e la Juventus si è riacceso, ma il possibile ritorno del serbo è tutt'altro che scontato. tuttomercatoweb.com

vlahovic - Search x.com

Ciao Dario in quanto grande fan del calcio beccati i giocatori del Torino che sbustano reddit