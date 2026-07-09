Nel prossimo campionato, il girone di ferro vedrà coinvolte dodici delle venti squadre, molte delle quali hanno esperienza nelle categorie superiori. Cinque di queste hanno giocato anche in Serie A, tra cui lo Spezia, che negli ultimi sei anni è tornata tre volte, con allenatori come Vincenzo Italiano e giocatori come Ivan Provedel, attuale portiere titolare di una grande squadra. La composizione del girone include dunque numerosi club con un passato in massima serie.

Dodici squadre su venti del girone della Vis della prossima stagione hanno militato per anni in B, cinque di queste anche in A dove lo Spezia, negli ultimi sei anni, ci è stato tre volte, con mister come Vincenzo Italiano e giocatori come Ivan Provedel, l’anno prossimo portiere titolare dell’Inter. Il Pescara, fanalino di coda della scorsa Serie B a pari punti con lo Spezia, nella propria storia ha disputato più campionati tra Serie A e B, quarantotto, che nelle categorie inferiori, trentasette. Allo Stadio Adriatico l’anno scorso ci sono stati in media quindicimila spettatori che dopo il mercato invernale, grazie all’arrivo dell’ex campione d’Europa Lorenzo Insigne, hanno sperato fino all’ultima giornata di poter rimediare a una falsa partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, sarà un girone di ferro con tante big

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vis, la nuova stagione in un girone di ferro. L’ipotesi è di trovarsi le ex corazzate di BNella prima stagione da allenatore, Andrea Gennari si prepara a guidare una squadra in un girone molto competitivo.

Leggi anche: Vis, un solo derby ma tornano tante "big". Oltre alla Samb, Pescara, Reggiana e Spezia

Temi più discussi: Porta e difesa, per la Vis c’è tanto da fare; Challenge Cup: i sorteggi per Benetton Rugby e Zebre Parma; Serie C 2026/2027: quando annunciano i tre gironi, per la Torres avversarie da paura; Eurocup, la Maxima Roma nel gruppo B, la SPQR in quello D. Virtus Roma: ecco Villa e Rei Pullazi.

Vis, sarà un girone di ferro con tante bigI biancorossi potrebbero ritrovarsi con Pescara, Reggiana e Spezia. Cordoglio per la morte di Giovanni Bosco, papà del presidente ... sport.quotidiano.net

Vis, it will be a tough group with many big teamsThe red and whites could face Pescara, Reggiana, and Spezia. Condolences for the death of Giovanni Bosco, the president's father. sport.quotidiano.net