violenza consumata in famiglia il dramma rivissuto in tribunale

In tribunale si è raccontata una storia di violenza familiare, con un rapporto che è degenerato da una crisi sentimentale a comportamenti aggressivi e violenti. La convivenza tra le mura domestiche è diventata insostenibile a causa di questi episodi.

L’amore si è trasformato in una crisi e poi in atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti rendendo di fatto insopportabile la convivenza tra le mura domestiche. Dopo aver sopportato i presunti maltrattamenti fisici e psicologici la donna di 39 anni aveva deciso di farsi coraggio presentando la denuncia alle forze dell’ordine nei confronti del compagno più giovane di qualche anno entrambi residenti in città. La delicata vicenda è stata ripercorsa e raccontata nei dettagli ieri mattina nell’aula protetta del Tribunale spezzino al giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi e al sostituto procuratore Alessandra Conforti. Tra le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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