Guardia Sanframondi si racconta attraverso le vite dei suoi protagonisti. È questo il filo conduttore di Piccole Biografie di grandi guardiesi – Storie di impegno e di dedizione, il nuovo volume firmato da Vincenzo Di Crosta, autore da sempre profondamente legato al territorio e già noto per le sue pubblicazioni dedicate alla storia e all’identità della comunità guardiese. Con questo nuovo lavoro editoriale, Di Crosta propone una raccolta di biografie dedicate a uomini e donne che, nei più diversi ambiti della vita civile, culturale, sociale e professionale, hanno lasciato un segno nella storia di Guardia Sanframondi. Il volume ricostruisce un patrimonio fatto di esperienze, impegno e senso di appartenenza, offrendo uno spaccato della comunità attraverso le vicende personali di quanti ne hanno contribuito alla crescita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Vincenzo Di Crosta racconta Guardia Sanframondi: le storie di chi ha costruito l’identità del paese

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