A Pontedera si svolge il festival Utopia del Buongusto, con un monologo comico e surreale che affronta le dipendenze e le nevrosi legate all’uso dei social media e delle tecnologie. Lo spettacolo, che si tiene in Villa Crastan, mette in scena un’analisi satirica delle abitudini digitali, attraverso un testo che evidenzia l’impatto della tecnologia sulla vita quotidiana. La rappresentazione si inserisce nel programma del festival, dedicato anche a temi gastronomici.

PONTEDERA Un esilarante monologo comico e surreale che esplora le dipendenze e le nevrosi legate all’uso dei social media e delle nuove tecnologie, per il festival teatral – gastronomico Utopia del Buongusto. Domani, 10 luglio, alle 21.30 a Villa Crastan a Pontedera, Grande Giove presenta Like di e con Stefano Santomauro, scritto in collaborazione con Francesco Niccolini, per la regia di Daniela Morozzi. Lo spettacolo è stato selezionato al Torino Fringe Festival e al Festival Montagne Racconta e vincitore del Kilowatt Festival Visionari e del premio della critica Fnc. Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio stravolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Crastan si accende con un Like. Se la tecnologia stravolge la vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jonathan si è fatto immortalare con Cash dell’Aston Villa e Maddison del Tottenham per la gioia dei giornali britannici. Rowe lavora in Algarve e accende la PremierLa Premier League sarebbe vicina a ingaggiare Jonathan Rowe, con segnali che indicano un interesse concreto dopo alcuni mesi di trattative informali.

Leggi anche: «Tutto è possibile se si guarda la vita con le lenti giuste»

Si parla di: Villa Crastan si accende con un Like. Se la tecnologia stravolge la vita.

Villa Crastan si accende con un Like. Se la tecnologia stravolge la vitaPONTEDERAUn esilarante monologo comico e surreale che esplora le dipendenze e le nevrosi legate all’uso dei social media e delle nuove tecnologie, per il festival teatral – gastronomico Utopia del ... lanazione.it

Villa Crastan: è scontro: Sia aperta al pubblicoCon il prolungamento di ulteriori tre anni dell’affidamento in gestione di Villa Crastan alla Fondazione per Cultura Pontedera, non si placano le richieste di alcuni cittadini di riaprire ... lanazione.it