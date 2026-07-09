Gianluca Vialli avrebbe compiuto 62 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che si sente ancora, nonostante il passare del tempo. La sua figura rimane un punto di riferimento nel mondo del calcio e dello sport in generale.

di Mauro Munno . Gianluca è un simbolo indelebile. Oggi Gianluca Vialli avrebbe compiuto 62 anni. Il tempo scorre, ma il vuoto lasciato dalla sua scomparsa non ha fatto altro che amplificare l’eco della sua grandezza. Il suo sorriso aperto, la sua dote innata di trascinatore e una rara, profondissima umanità continuano a vivere nel cuore di milioni di tifosi, e in modo viscerale in quelli della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il simbolo della rinascita nianconera. Per il popolo juventino, Vialli non è stato semplicemente un grandissimo centravanti; è stato il leader carismatico capace di plasmare la mentalità di una squadra intera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vialli avrebbe compiuto oggi 62 anni: il tempo scorre, resta il vuoto della sua grandezza

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