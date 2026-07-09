viale gorizia lavori in ritardo e protesta

I lavori in corso in viale Gorizia, iniziate prima dell’estate, dovevano terminare il 7 luglio, ma sono ancora in corso. La conclusione del cantiere si è protratta oltre la data prevista, causando disagi ai residenti della zona. La mancanza di un termine preciso per la fine dei lavori ha portato a proteste tra i residenti, che lamentano disagio e inconvenienti prolungati. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali sul nuovo cronoprogramma.

Avrebbe dovuto essere il 7 luglio la data di conclusione del cantiere di viale Gorizia. Ma i lavori sono in ritardo e i residenti ne patiscono i disagi. Per stare loro accanto, i consiglieri di opposizione in Consiglio comunale martedì sera hanno tenuto un breve presidio (nella foto). "Siamo venuti a celebrare l’ennesimo fallimento della Giunta Lissia – ha detto Eugenia Marchetti (Lega) –. Sono stati trovati reperti, ma questo non basta a placare gli animi di chi vive in zona ed è molto stanco". Scavando i 400 metri di strada sono emerse tracce del passato come materiali ceramici genericamente riferibili a un arco di tempo compreso tra il XV... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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