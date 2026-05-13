In viale Gorizia, i resti delle antiche mura emersi durante i lavori non hanno causato ritardi nei lavori di cantiere. Le scoperte archeologiche sono state comunicate ufficialmente e non hanno modificato il cronoprogramma stabilito. La società incaricata dei lavori ha confermato che le operazioni continueranno secondo il programma originario, senza variazioni legate ai rinvenimenti. La gestione delle emergenze archeologiche si sta svolgendo senza influire sui tempi di completamento previsti.

"I ritrovamenti archeologici affiorati in viale Gorizia non ritarderanno la conclusione del cantiere ". L’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi ha rassicurato i cittadini sui tempi di conclusione dell’opera che si sta effettuando eliminando 40 centimetri di manto stradale in modo da evitare che l’asfalto si deteriori alla prima pioggia. Scavando, però, sono emersi resti delle mura spagnole. "Appena ritrovati - ha detto Moggi - è stata contattata la Soprintendenza che ha effettuato un sopralluogo e venerdì ci ha fatto pervenire le indicazioni operative". In queste ore si sta affidando a un archeologo il monitoraggio del cantiere. Nel frattempo si stanno effettuando lavorazioni che non interferiscono con i ritrovamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resti delle mura in viale Gorizia: "Nessun ritardo"

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