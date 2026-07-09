Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 9 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla statale Pontina. La notizia proviene da Astral infomobilità, che ha diffuso l'informazione sulla viabilità in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull'entità dell'incidente o sul traffico nelle zone circostanti. La segnalazione riguarda un intervento in corso sulla strada regionale, senza ulteriori specifiche disponibili al momento.

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina un incidente la causa delle cose siamo a Bruno in direzione Raccordo Anulare e tu raccordo anulare in esterna si rallenta ma per traffico tra le uscite Ostiense Pontina a seguire dalla gattina all'appia situazione analoga interna traffico rallentato dalla Cassia Veientana alla Salaria frazione scorrevole invece sulla chat Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino ora il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste dalla primo pomeriggio di oggi di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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