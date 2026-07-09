Sotto i portici di via Zeffirino Re sono state chiuse diverse attività commerciali, lasciando negozi vuoti e saracinesche abbassate. Una bicicletta grigia è appoggiata contro una delle saracinesche nere che coprono le vetrine dismesse. La strada, nota per i suoi negozi storici, sta vivendo un periodo di declino con molte attività che hanno chiuso negli ultimi tempi.

Sotto ai portici di via Zeffirino Re c’è una bicicletta grigia appoggiata contro una saracinesca nera che protegge le vetrine vuote di un negozio sfitto. Vendesi o affittasi, propone il cartello appeso ad altezza occhi. Con la luce giusta e lo sguardo attento, ne verrebbe magari fuori una di quelle foto in bianco e nero che valgono fascino e malinconia. Nella calda estate 2026 però parlare di fascino davanti all’ennesima insegna spenta risulta davvero difficile. Tanto più che quella in questione corrisponde soltanto a una delle nove saracinesche abbassate in quella che per anni – decenni – è stata una delle vie regine dello shopping cesenate e che ora sta pagando a carissimo prezzo i cambiamenti di un mondo che ha perso tanti dei suoi storici punti di riferimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Zeffirino Re perde i suoi storici negozi: "Ma salveremo l’anima della strada"

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