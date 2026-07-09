Da domani a domenica, via San Pietro sarà pedonale per tre giorni, con tavoli lungo la strada. La sperimentazione, approvata dalla giunta, prevede la chiusura temporanea al traffico e l’occupazione straordinaria di suolo pubblico. L’iniziativa riguarda i giorni 10, 11 e 12 luglio, e si ripeterà anche tra il 24 e il 26 luglio.

Scattano nel weekend i primi tre giorni di via San Pietro ’pedonale’. La sperimentazione approvata dalla giunta prevede la pedonalizzazione temporanea e concessione di occupazioni straordinaria di suolo pubblico nella via per i giorni 10, 11, 12 luglio e 24, 25 e 26 luglio. La richiesta è partita dagli esercenti di via San Pietro, che hanno presentato l’iniziativa volta ad ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per l’installazione di tavoli in ampliamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la temporanea pedonalizzazione della via. "Un’iniziativa – hanno sottolineato gli assessori al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via San Pietro pedonale per tre giorni. Tavoli lungo la via da domani a domenica

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