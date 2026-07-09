Via ai test per i nerazzurri | inizia la stagione Annunciata nuova amichevole con il Bologna

I calciatori nerazzurri hanno iniziato le visite mediche per la stagione 202627 presso il centro di medicina riabilitativa e sport in zona Darsena. Contestualmente, è stata annunciata una nuova amichevole con il Bologna. La preparazione prevede anche una serie di test e allenamenti, mentre è prevista una partita di prova con la squadra rivale. La stagione ufficiale partirà a breve, con le prime partite ufficiali in calendario.

di Lorenzo Vero Primo giorno di scuola in casa Pisa. Al via la stagione 202627. Da ieri i calciatori nerazzurri hanno iniziato a svolgere le prime visite mediche della stagione, che si sono svolte, come accade già dallo scorso anno, presso il centro universitario di medicina riabilitativa e dello sport Rehab & Sport, sito in zona Darsena. Queste avranno luogo anche nella giornata di oggi. La mattinata di mercoledì è stata dedicata per lo più a giocatori prodotti del vivaio, reduci dalla Primavera ma già aggregati in prima squadra. Il primo ad arrivare, già alle otto, è stato il giovane attaccante Tosi, quindi Bettazzi e Conti assieme. Quindi Primasso, Frosali, Maucci, Sapola, Mbambi e anche Buffon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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