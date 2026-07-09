Verso Sinner-Djokovic | La differenza è in questo numero | 300' in campo

Prima della semifinale tra Sinner e Djokovic, un’analisi evidenzia che il serbo ha trascorso circa 300 minuti in più in campo rispetto all’italiano. La differenza di tempo giocato, insieme agli anni di esperienza e ai set disputati, viene sottolineata come un possibile fattore che potrebbe influenzare l’esito dell’incontro. La partita si avvicina, con le due racchette pronte sul campo di Wimbledon.

L'analisi del nostro Federico Mastria da Wimbledon in vista della semifinale è chiara: gli anni, i minuti in campo e i set giocati potrebbero fare la differenza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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