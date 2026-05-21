Sinner e Alcaraz zero a tre | la differenza spiegata da un numero impietoso
Carlos Alcaraz, 23 anni, si trova ad affrontare una fase complicata della sua carriera, con numerosi infortuni che hanno interrotto la sua crescita. Sinner e Alcaraz si sono incontrati in diverse occasioni, con il primo che ha ottenuto tre vittorie consecutive contro il secondo, portando il risultato complessivo a zero a tre. Questa serie di incontri evidenzia un divario evidente tra i due giocatori, che si riflette anche nei numeri delle partite disputate fino a ora.
Carlos Alcaraz ha un grosso problema: a 23 anni si trova già a fare i conti con una carriera segnata dagli stop. Il dato è netto, nove infortuni e tre Slam saltati. Un bilancio che pesa, soprattutto se confrontato con quello del suo principale rivale, Jannik Sinner, raramente fermato da problemi fisici in tornei dello stesso livello. Lo spagnolo è costretto a fermarsi ancora una volta a causa dell’infortunio al polso destro. La stagione 2026 si sta trasformando in un percorso a ostacoli, con forfait già arrivati nei tornei più importanti del calendario, compresi Roland Garros e Wimbledon. Un’assenza che, di fatto, cambia gli equilibri del circuito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sinner vs Alcaraz: Why Their Rivalry Is Unlike Anything Tennis Has Seen
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