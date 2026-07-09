Vent’anni dopo il romanzo azzurro | attese e sogni verso il 2030

Venti anni dopo la vittoria ai Mondiali del 2006, si ricordano i tre giocatori chiave: Cannavaro, Buffon e Del Piero. La loro presenza ha segnato un’epoca e lasciato un’eredità nel calcio italiano. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma il ricordo delle loro performance rimane vivo tra tifosi e addetti ai lavori. La ricorrenza è stata celebrata senza eventi pubblici o comunicati ufficiali.

di Italo Cucci Il Ritorno dei Moschettieri Azzurri e il Loro Eredità. ROMA (ITALPRESS) – Vent’anni dopo la storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, si ricorda il contributo decisivo dei tre Moschettieri Azzurri: Fabio Cannavaro, Gigi Buffon e Alessandro Del Piero. Questi grandi campioni, che hanno dimostrato il loro valore nella notte di Berlino, meritano di essere celebrati. Ho scelto di mettere in evidenza i loro nomi, sia per la loro straordinaria carriera con la maglia della Juventus, sia perché, in un primo momento, la loro presenza al Mondiale era stata messa in discussione a causa del calcolo di Calciopoli. Per molti, il loro esito trionfale era la dimostrazione di un’italianità capace di superare ogni ostacolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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