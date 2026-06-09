Mancini ha firmato un accordo da 2 milioni di euro per guidare la nazionale fino al 2030. La firma è condizionata dal risultato delle elezioni della FIGC, previste il 22 giugno. La conferma del contratto dipende dal voto dei rappresentanti dell'ente. La questione riguarda la possibilità di sbloccare l’accordo solo dopo l’esito delle elezioni. Finora, non ci sono stati annunci ufficiali riguardo a eventuali modifiche o conferme del contratto.

? Domande chiave? In Breve Mancini in corsa per la panchina azzurra: l’accordo da 2 milioni annui attende il voto della FIGC. Roberto Mancini è il favorito per guidare nuovamente la Nazionale italiana dopo che un accordo di massima è stato raggiunto per un contratto quadriennale da 2 milioni di euro all’anno. L’intesa, che coprirebbe il periodo fino al 30 giugno 2030, non può però diventare ufficiale prima del 22 giugno. In quella data, infatti, si terranno le elezioni per la presidenza della FIGC, un passaggio fondamentale per la conferma della nuova gestione federale. Il ritorno del tecnico è strettamente legato all’esito delle votazioni per il vertice della federazione. Malagò risulta il candidato principale per la presidenza, ma la sfida con l’avversario Giancarlo Abete mantiene alta la tensione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mancini verso l’azzurro: accordo da 2 milioni per il 2030

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