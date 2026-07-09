Il governo venezuelano ha fatto appello al re Carlo III chiedendo lo sblocco delle riserve auree conservate presso la Banca d’Inghilterra. La richiesta riguarda circa 31 tonnellate di oro, considerate dal paese come proprietà del suo popolo. La richiesta si inserisce in un contesto di risorse congelate all’estero, che includono anche altre riserve finanziarie. La richiesta è stata avanzata attraverso una lettera ufficiale, sottolineando che tali risorse appartengono alla nazione.

Delcy Rodríguez chiede lo sblocco delle riserve auree depositate presso la Banca d’Inghilterra e delle altre risorse congelate all’estero per finanziare la costruzione dopo il terremoto Il governo del Venezuela torna a chiedere la disponibilità delle proprie riserve auree custodite nel Regno Unito per finanziare gli interventi di emergenza e ricostruzione dopo il devastante doppio terremoto che ha colpito il Paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha annunciato di aver inviato una lettera al re Carlo III, sollecitando la liberazione dell’oro depositato presso la Banca d’Inghilterra e bloccato ormai da anni nell’ambito di una complessa disputa internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezuela, appello al re Carlo III per l’oro custodito a Londra: “Quell’oro è del nostro popolo”

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