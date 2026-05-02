Secondo lungometraggio col Bond di Roger Moore, il film verrà riproposto stasera alle 21:15 su La7 Cinema, scopriamo un gustoso retroscena. L'Agente segreto al servizio di Sua Maestà torna a colpire in 007, l'uomo dalla pistola d'oro, secondo dei sette film interpretati da Roger Moore che verrà trasmesso oggi, 2 maggio, in prima serata su La7 Cinema. Cast d'eccezione per il film del 1974, che vanta la presenza di un villain del calibro di Christopher Lee, oltre al popolare Hervé Villechaize e alla Bond girl Britt Ekland. Azione, inseguimenti, sparatorie e una trama spy intrigante per la pellicola che vanta un alto tasso di cene spettacolari. Ma ce n'è una in particolare che ha creato un certo putiferio, infrangendo la "Regola .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 007, l'uomo dalla pistola d'oro: quell'assurdo dettaglio che ha infranto la "Regola d'Oro" di Bond

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