Venezia, il negozio Cipriani ha riaperto con un vigilante all’ingresso. La prima giornata si è svolta senza incidenti, anche se il personale si è mostrato poco incline a commentare. L’addetto alla sicurezza ha monitorato attentamente l’accesso, mentre il titolare ha dichiarato di non essere sicuro di voler ripetere lo stop ai borseggiatori. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla strategia adottata o eventuali misure di sicurezza implementate.

La prima giornata di riapertura è trascorsa tranquilla, con poca voglia di parlare e sotto lo sguardo attento dell’addetto alla sicurezza. Ieri «la Botega di Arrigo», il negozio di Cipriani chiuso per protesta da circa dieci giorni dopo la violenta aggressione subìta da due dipendenti da parte delle famigerate pickpocket, ha rialzato le serrande, con un dipendente in più. A presidiare l’attività e l’incolumità delle commesse c’è, da ieri, un bodyguard vestito di nero. Le bande dei borseggiatori non hanno abbandonato il centro storico ma, spiegano dal negozio, pare che ieri ci fossero più adulti in circolazione e non le ragazzine che a fine giugno hanno preso a calci e pugni la store manager e una commessa, «colpevoli» di aver avvisato alcuni turisti che stavano per essere borseggiati. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, Cipriani riapre il negozio con il vigilante: «Lo stop per i borseggiatori? Non so se lo rifarei»

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