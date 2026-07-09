Il caldo intenso di questi giorni sta rallentando la maturazione dell’uva Glera, influendo sui tempi di vendemmia. Si prevede che la raccolta del Prosecco avverrà intorno alla metà di settembre, rinviando le anticipazioni precedenti. Nel frattempo, i viticoltori stanno osservando un’accelerazione nella maturazione di altri vitigni rossi, che potrebbero essere pronti prima rispetto alle aspettative iniziali. La condizione climatica attuale sta modificando le programmazioni tradizionali delle campagne di raccolta.

Il gran caldo di questi giorni sta rallentando la crescita dell’uva Glera. Dunque, addio all’anticipo di vendemmia: sulle colline del Prosecco si torna ad ipotizzare metà settembre come data di raccolta. In Valpolicella, dove crescono i rossi e le piogge non sono mancate ad inizio stagione, la raccolta è prevista invece in anticipo, già da fine agosto. In questi giorni di ondate di calore arrivano anche i dati degli imbottigliati del primo semestre dell’anno: il Prosecco ha recuperato la flessione di inizio anno con un ottimo giugno, ma i rossi della Valpolicella scontano la crisi del comparto. Per scattare la fotografia del vino veneto tra vigneti e business partiamo dall’ondata di caldo estremo che sta investendo i vigneti della Glera, che crescono su terra scoscesa e già arida nell’area della Docg. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vendemmia 2026 condizionata dal caldo: il Prosecco ritarda e i rossi anticipano

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