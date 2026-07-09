Non si sa ancora se il prossimo videogioco della serie Fallout uscirà prima di un possibile evento apocalittico reale. Sono passati molti anni dall’ultima volta che ho giocato a Fallout 1, e anche se i dettagli del gameplay non sono più chiari, alcuni ricordi sono rimasti impressi. La domanda resta aperta: vivremo mai la fine del mondo prima di poter giocare di nuovo a un titolo della serie?

Sono passati molti anni da quando ho giocato a Fallout 1 sul PC. Non ho un ricordo netto del gameplay, ma alcuni flash che sono rimasti impressi nella mia mente (e che rimarranno). I topi. ‘You feel very nauseous’. La giacca di pelle di Ian. Gli spiedini di iguana per attirare Dogmeat e il terrore che muoia in combattimento. I bramini a due teste parlanti. E sono passati anche molti anni da quando abbiamo avuto un nuovo videogioco di Fallout. In molti si sono chiesti se per caso fosse necessario davvero aspettare l'apocalisse nucleare per vederlo, ma pare di no (per fortuna). È arrivata infatti la notizia di un nuovo Fallout in lavorazione e ad occuparsene dovrebbe essere infatti Obsidian Entertainment, lo studio che nel 2010 ha realizzato Fallout: New Vegas, ancora oggi considerato da molti uno degli episodi più amati della serie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vedremo mai il prossimo videogioco di Fallout prima di vivere davvero la fine del mondo?

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